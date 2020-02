Konwencja lidera PSL. Nie boi się rywalizacji z PiS

13:56

- Władysław Kosiniak-Kamysz to zapora przed grożącym Polsce autorytaryzmem. 10 i 24 maja rozstrzygnie się jakim krajem będzie Polska. Władysław Kosiniak-Kamysz może zatrzymać destrukcję i samowolę. Jest gwarantem tego, ze Polska pozostanie członkiem UE i wyjdzie w końcu z kąta, w który zostaliśmy wepchnięci przez PiS. Jest nadzieją dla Polski - zaznaczył poseł do PE.

13: 52

- Od prezydenta oczekuje się różnych atutów: samodzielności, determinacji w działaniu, kultury osobistej, umiejętności prowadzenia dialogu, szacunku do drugiego człowieka, choćby miał inne zdanie, niż my. W przeciwieństwie do obecnego prezydenta, Władysław Kosiniak-Kamysz jest samodzielny. To gwarancja prezydentury mądrej i rozważnej, w której na pierwszym miejscu zawsze będzie interes obywatela, a nie matki partii - podkreślił Kalinowski.



13: 47

Na scenie były wicepremier i obecny poseł do PE, Jarosław Kalinowski. - Rzeszów jest dla Ludowców wyjątkowy. To tu 125 lat temu zorganizowany został Ruch Ludowy. Jego cele najlepiej określił Wincenty Witos. Po pierwsze: silne niepodległe państwo. po drugie: w pełni wdrażanie w życie zasad demokratycznego państwa prawa. I po trzecie: troska o każdego człowieka - powiedział. - Wracamy do korzeni ze szczególnego powodu. Z powodu osoby, która ma szanse zapisać się w kartach historii i zmienić jej bieg. Wielu liczy, że 10 maja wybory wygra właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz - dodał.

13:43

Pierwszym punktem konwencji odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.

13: 36

Na konwencji, w towarzystwie swojej małżonki, pojawił się Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk wita się z osobami zebranymi w G2A Arenie.

13: 30

W jest Jasionce jest między innymi popularny artysta Jacek Wójcicki, który zaśpiewał fragment utworu "Miejcie nadzieję". To nawiązanie do hasła wyborczego kandydata PSL na prezydenta - "Nadzieja dla Polski".

13:21

Rozpoczęła się konwencja wyborcza Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prowadzą ją szefowa sztabu Magdalena Sobkowiak oraz prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arenie w Jasionce jest ponad 3,5 tys. osób.

13.10

„Powinniśmy już zaczynać, ale chętni do wzięcia udziału w konwencji #Kosiniak2020 wciąż zapełniają salę, w której już teraz jest ponad 3,5 tyś. osób” - napisał na Twitterze poseł do PE Krzysztof Hetman.

12: 58

W sieci pojawia się coraz więcej tagów #Kosiniak2020

12: 52

Na miejscu konwencji Władysława Kosiniaka-Kamysza jest już między innymi Jarosław Kalinowski.

12:47

Jak zapewniali sztabowcy, oficjalna inauguracja kampanii prezydenckiej Kosiniaka-Kamysza, zaskoczy nie tylko frekwencją, ale także rozmachem i nowoczesnością. Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował na swoim twitterowym koncie zdjęcie, na którym widać, ile osób znajduje się obecnie w Jasionce pod Rzeszowem. „Trochę nas jest” - napisał kandydat na prezydenta.

