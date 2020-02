Zgorzelski: Kosiniak-Kamysz nie musi używać promptera

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zadeklarował, że na konwencji będzie można zobaczyć kandydata na prezydenta, który przedstawi wizję prezydentury i państwa płynącą nie z promptera, lecz z serca i głowy. Zdaniem Zgorzelskiego, przemówienie Kosiniaka-Kamysza będzie inne od tych wygłaszanych przez pozostałych kandydatów, którzy "muszą posiłkować się wynalazkami technicznymi".

Polityk PSL zapowiedział, że sobotnia konwencja ma otworzyć cykl spotkań programowych, planowana jest także konwencja Koalicji Polskiej (PSL i Kukiz'15).

Zgorzelski był też pytany o wyniki sondażu United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", z którego wynika, że Kosiniak-Kamysz z poparciem rzędu 10,4 proc. nie wszedłby do drugiej tury, lecz gdyby mu się to udało, wygrałby z prezydentem Andrzejem Dudą 45,9 proc. do 43,9 proc.

- Oczekiwaliśmy efektu ciężkiej pracy naszego kandydata w terenie - skomentował wicemarszałek. Jego zdaniem, prezes ludowców prowadzi intensywną i prawdziwą kampanię.