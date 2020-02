Marek Migalski: Ziobrze nie zależy na reelekcji Dudy?

Dlaczego? Warto o to zapytać. Bo przecież w obliczu tego, co nas czeka w maju, oczywistym wydawało się postawienie na umiarkowanie oraz kokietowanie wyborcy centrowego, niezdecydowanego. Jednak obóz władzy zdecydował się na działania, które nie pomagają w reelekcji prezydenta, a nawet można zaryzykować tezę, że mu ewidentnie szkodą. Dlaczego zatem Kaczyński poszedł tą drogą? Lub jeszcze ciekawsze pytanie – kto mu ją podpowiedział?

Wróćmy na chwilę do października zeszłego roku. Po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych prezes PiS mógł wybrać aż do maja 2020 roku dwie strategie: jedna zasadzałaby się na umiarkowaniu i pójściu po wyborcę centrowego, a druga na przyspieszeniu rewolucji oraz utwardzeniu przekazu. W kontekście elekcji prezydenckiej i konieczności pozyskania przez Dudę co najmniej połowy ważnie oddanych głosów, wydawałoby się, że oczywistym będzie wybór pierwszej drogi. Dziś wiemy jednak, że Kaczyński zdecydował się na tę drugą. Wojny z sędziami czy Unią Europejską były klasycznym dowodem na to, że PiS raczej zaostrzył retorykę i praktykę polityczną, niż ją osłabił czy zliberalizował.

Zwycięstwo Dudy nie służy Ziobrze?

Odpowiedź wydaje się wskazywać właśnie na ministra sprawiedliwości, bowiem w przypadku wygranej Dudy staje się on mniej ważny w walce o schedę po Kaczyńskim. W 2025 roku, w wypadku majowego zwycięstwa obecnego prezydenta, będzie on wciąż najważniejszym ośrodkiem władzy na prawicy. Kaczyński może już wówczas być w opozycji, może być też tak, że jego stan zdrowia uniemożliwi mu realne rozstrzyganie sporów na prawicy. A walka po prawej stronie sceny politycznej będzie przecież trwać. W sytuacji sprawowania urzędu głowy państwa Duda byłby naturalnym liderem tego środowiska.

I właśnie tego może nie chcieć Ziobro. Nie można więc wykluczyć, że to on namówił Kaczyńskiego do przyjęcia linii politycznej, która de facto utrudnia od kilku miesięcy reelekcję prezydenta. Bo w interesie ministra sprawiedliwości jest, jakkolwiek zabrzmi to paradoksalnie, porażka Dudy i zwycięstwo kogoś z opozycji. Wówczas nastąpiłoby zrównanie wszystkich na prawicy, bowiem nie byłoby nikogo, poza prezesem PiS, kto w tym towarzystwie zajmowałby pozycję uprzywilejowaną. Na pewno nie byłby nim przegrany Duda. W takim krajobrazie politycznym rola Ziobry wzrastałaby znacząco, a jego urząd byłby jednym z najważniejszych w dziele obrony pisowskich okopów.

W polityce wiele zachowań wydaje się postronnym widzom irracjonalnymi, bowiem nie uwzględniają oni osobistych kalkulacji oraz interpersonalnych relacji. Dlatego teza o tym, że ważny polityk obozu władzy może chcieć porażki reprezentanta owej władzy w wyborach prezydenckich, może wydawać się absurdalna. Tak jednak nie jest, bowiem – o czym wiadomo nie od dziś – prawdziwych wrogów polityk widzi nie w przeciwnikach ideowych zasiadających po przeciwnej stronie sali sejmowej, ale w szeregach własnej partii, z kolegami ze swojego okręgu wyborczego na czele.

I na koniec teza brzmiąca już zupełnie kuriozalnie – nie jest wykluczone, że Kaczyński uległ podszeptom Ziobry dlatego, że także nie jest zainteresowany wygraną Dudy. Bowiem jakkolwiek zabrzmiałby to dziwacznie – uważa on, że obecny prezydent przejawiał w ciągu ostatnich lat zbyt dużą samodzielność (sic!) i jeśli takie narowy wolnościowe zdarzały mu się w pierwszej kadencji, to zapewne nasilą się w drugiej, kiedy nie będzie już go można szantażować niewystawieniem do walki o reelekcję. I ta obawa mogła lec u podstaw tego, że prezes PiS przyjął strategię obniżania szans Dudy. Jeśli obecny prezydent przegrałby, byłaby to wszak jedynie jego wina, a nie Kaczyńskiego, zatem to nie ten ostatni byłby obciążony ową klęską. Wciąż zachowując cały pakiet władzy na prawicy. Choć już nie w całym kraju. Ale jeśli wierzy się w to, iż jest się zbawcą narodu, można poczekać na następną okazję, którą los przyniesie. Zachowując kontrolę nad partią oraz nad całym prawicowym obozem.

Zatem sukces Ziobry w przekonaniu Kaczyńskiego do wyboru strategii de facto utrudniającej reelekcję Dudy był dlatego możliwy, że cel zarówno ministra sprawiedliwości, jak i prezesa PiS, byłby taki sam.