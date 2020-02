Karczewski: Jest już po kampanii Hołowni

Wicemarszałek Senatu był w Trójce pytany m.in. o to, jak w kontekście wyborów prezydenckich ocenia sytuację Szymona Hołowni, który opublikował - a po fali krytyki usunął - spot wyborczy z brzozą i papierowym samolocikiem, według części komentatorów będący niewybredną aluzją do katastrofy smoleńskiej.

W środę publicysta i prezenter telewizyjny Szymon Hołownia opublikował nagranie inaugurujące swą kampanię w wyborach prezydenckich.

"Będziemy walczyć o każde drzewo. Nie tylko o jedno" - brzmi fragment spotu, a słowa wypowiadane przez Hołownię ilustrowane są ujęciami brzozy i papierowego samolociku.

Część polityków i komentatorów zarzuciła Hołowni, że spot to aluzja do katastrofy smoleńskiej. W czwartek Hołownia usunął spot, a w wydanym oświadczeniu odrzucił oskarżenia o drwiny z katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. Stwierdził, że nie zwrócił uwagi, czy w tle jego narracji "pokazywana jest brzoza, czy inne drzewo" i że nie zauważył "nieszczęsnego papierowego samolotu".

Z kolei doradca Hołowni Łukasz Krasoń w środę napisał na Twitterze, odnosząc się do brzozy i samolocika ze spotu, że "to nie był motyw użyty dla żartu" "Nic tak nas nie podzieliło w ostatnich latach jak właśnie katastrofa smoleńska... Ten spot w sposób symboliczny pokazuje dokąd to wszystko zmierza. Czas na złapanie oddechu... offline... i nowe podejście do debaty publicznej" - stwierdził.