Do pogrzebu ojca premier nie będzie brał udziału w kampanii

Pytany w programie Tłit WP, jak będzie wyglądała końcówka kampanii, szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że premier był bardzo związany ze swoim zmarłym ojcem. - Przez te najbliższe dni w sposób oczywisty pan premier będzie wyłączony z kampanii. Teraz będziemy przygotowywać się do uroczystości pogrzebowych. To będzie oczywiście pogrzeb państwowy - powiedział. - Do czasu pogrzebu premier na pewno nie będzie prowadził kampanii. To jest naturalne, że każdy po śmierci bliskiej osoby skupia się przede wszystkim na sprawach osobistych - dodał.



Dopytywany, czy wiadomo kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Kornela Morawieckiego, Dworczyk powiedział, że ostatecznie zapadła decyzja, że "miejscem spoczynku będzie Warszawa”. - Natomiast, jeśli chodzi o datę i godzinę, to takie decyzje zapadną w najbliższym czasie i będziemy o nich informować - zaznaczył. Zapytany, czy Kornel Morawiecki zostanie pochowany na Powązkach odpowiedział: "Tak, to będą Powązki Wojskowe".



W piątek prezydent Andrzej Duda przyznał Kornelowi Morawieckiemu order Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej”.