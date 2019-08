Pożary i wiarygodność

PiS włącza drugi bieg kampanii, ale chwilowo taktycznym hamulcowym okazał się były wiceminister Łukasz Piebiak. To najkrótsze podsumowanie pierwszego dnia nowego etapu starcia o Sejm w wykonaniu partii rządzącej. Sztabowcy PiS mimo to są przekonani, że fundamenty sytuacji politycznej i słabość opozycji działają na ich korzyść. Samozadowolenia jednak – zwłaszcza po historii Kuchcińskiego i teraz Piebiaka – nie ma.

W tradycyjnym dla kampanii PiS stylu we wtorek przed południem premier Mateusz Morawiecki rozpoczął objazd kraju. Po krótkiej konferencji przed Stadionem Narodowym premier i jego współpracownicy wsiedli do kampanijnego autobusu.

Kampania PiS ma się opierać na dwóch filarach. Jak podkreślają sztabowcy, pierwszy to wiarygodność w spełnianiu obietnic. Tym razem „piątki Kaczyńskiego”. – W lutym i marcu były głosy, że te propozycje są nie do zrealizowania. Ale udało się spiąć je finansowo dzięki wysiłkowi premiera – mówi nam jeden ze sztabowców PiS.

Mamy listy i hasło

Wszędzie premier mówił o wykonanych już projektach i ich znaczeniu. – Dla młodych mamy wakacje podatkowe do 26. roku życia. Często mówi się, że młodzi są przyszłością narodu, ale chcemy też, by byli teraźniejszością. By tu i teraz mieli dla siebie dobre miejsce dla życia w Polsce. By nie radzić młodym wyjazdu na stałe czy wzięcia kredytu, bo to nie tędy droga – powiedział Morawiecki w Sochaczewie na krótkiej konferencji prasowej.