Zdrojewski zmienia zdanie - powalczy o Senat. Tak jak żona

Po tym jak Zdrojewski nie znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej do PE (w latach 2014-2019 był eurodeputowanym PO), polityk zapowiedział, że nie wystartuje w wyborach parlamentarnych (wcześniej lider PO Grzegorz Schetyna tłumaczył, że Zdrojewski nie znalazł się na listach do PE, aby pomóc Platformie w wyborach parlamentarnych).

Moja decyzja o niekandydowaniu w jesiennych wyborach została albo niezrozumiana albo źle przyjęta. W wyniku wielu rozmów, rozmaitych presji, także odpowiedzialności za finalny wynik wyborczy, zmieniłem zdanie. Wystartuje w tych wyborach do Senatu. Mam nadzieję na sukces opozycji.

Podtrzymuję decyzję o ponownym starcie do Senatu. Liczę na poparcie dotychczasowych wyborców, Koalicji Obywatelskiej i wszystkich sił opozycyjnych. Cieszę się z podobnej, choć trudniejszej decyzji męża. Sytuacja wymaga niestandardowych działań, a Senat jest kluczowy.

W wyborach do Senatu startować będzie również żona byłego prezydenta Wrocławia, Barbara Zdrojewska, która obecnie jest senatorem PO.

Zdrojewski nie ujawnił z poparciem jakiej partii będzie startował w wyborach do Senatu - wcześniej w mediach pojawiły się spekulację, że byłego ministra kultury do startu ze swoich list zachęca PSL. Opozycja prowadzi obecnie rozmowy na temat formuły wspólnego startu do Senatu - jest możliwe, że partie opozycyjne nie będą wystawiały konkurujących ze sobą kandydatów w tych wyborach.

Co ciekawe poparcie dla kandydatury Barbary Zdrojewskiej na Twitterze wyraził właśnie PSL.