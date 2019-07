Schetyna zaprosi PSL i SLD. Porozumienie nie jest blisko

Lider Platformy zadeklarował, że będzie ponawiał zaproszenia do wszystkich formacji tworzących Koalicję Europejską do wyborów europejskich, by dołączyły do Koalicji Obywatelskiej i Samorządowców.

Zdaniem Schetyny, 38,5 proc. głosów zdobytych przez KE w wyborach do europarlamentu to "dobry prognostyk" i "dobra inwestycja w wynik październikowy".

- Dlatego zależałoby mi na tym, żeby ci wszyscy, którzy tworzyli tę koalicję, znaleźli się w tej nowej, którą przygotowujemy. Jest pytanie, czy wszyscy będą chcieli przyjąć zaproszenie - powiedział szef PO dodając, że jego zdaniem jest to możliwe.