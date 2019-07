PSL nie wystartuje z PO? "Budujemy Koalicję Polską"

Kosiniak-Kamysz dodał, że propozycja podziału miejsc, zaprezentowana podczas rozmów przez PO, była bardzo atrakcyjna, jednak nie to jest kluczowe. - Nie o politykę miejsc, nie o kupczenie miejscami, nie o zapakowanie się do Sejmu chodzi. Tu chodzi o Polskę, a o Polskę nie należy się targować - powiedział.

- Tylko dwa bloki - centrowy i lewicowy - są w stanie pokonać PiS. My chcemy budować blok centrowy - dodał lider PSL.

- Chcemy rozmawiać ze wszystkim, z ekspertami, ale i pracownikami fizycznymi. Ważne jest dla nas zdanie handlowca, kasjerki, pracownika naukowego. Chcemy, by Polska zaczęła ze sobą rozmawiać, by była uśmiechnięta. Rozmowa jest najważniejsza. Już kiedyś z takich rozmów inteligentów z robotnikami wyniknęło coś wielkiego. Wielki sierpień, wielka Solidarność, wielka chwała na cały świat. To jest nasze najlepsze dziedzictwo, musimy i chcemy z niego czerpać - powiedział w przemówieniu otwierającym forum programowe Koalicji Obywatelskiej lider PO Grzegorz Schetyna.

- W Koalicji Obywatelskiej znajdzie się miejsce dla konserwatystów i lewicy, wierzących i niewierzących. Ludzi z miasta i ze wsi. Przepustka jest tylko przyzwoitość i zdrowy rozsądek - mówił dziś lider PO.



- Albo PSL wsiądzie do tego pociągu albo wystartuje samodzielnie. Nie możemy czekać wiecznie - powiedział rp.pl wiceszef PO Borys Budka.