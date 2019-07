Sondaż: Wyborcy oczekują wspólnych list do Senatu

Senatorów wybieramy w 100 jednomandatowych okręgach. Chodzi o to, by partie opozycyjne niepotrzebnie nie konkurowały. Dziś Senat jest zdominowany przez PiS, które ma 62 senatorów, co znacznie ułatwia przeprowadzanie przez Izbę Wyższą wszystkich projektów legislacyjnych PiS.

Gdyby opozycja zdecydowała się walczyć o Senat i wystawiła dobrych kandydatów mogłaby skutecznie utrudnić rządzenie partii Jarosława Kaczyńskiego. Jest jednak kilka przeszkód, by taki scenariusz zrealizować. Jeśli prawdą jest domniemanie o tym, że ludowcy liczą się z perspektywą koalicji po wyborach nie tylko z PO, ale i z PiS, to wspólny opozycyjny kandydat do Senatu jest tylko obciążeniem. A z wypowiedzi prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza jednoznacznie wynika, że tą formą współpracy liderzy ludowców nie są zainteresowani. Co innego wyborcy – wśród osób, które dziś deklarują chęć głosowania na PSL, 83 procent opowiada się za wspólną listą do Senatu. W tej sytuacji możliwa jest chyba tylko współpraca na zasadzie „cichych wspólników", czyli nie wystawianie przeciw sobie konkurentów w okręgach.