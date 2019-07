Biedroń do PSL: opamiętajcie się, bo przepadniecie

Przyznał, że rozmowy z Platformą i Nowoczesną są mniej zaawansowane. - Być może połączenie się lewicy zmobilizuje innych do przyspieszenia rozmów i do doprowadzenia do tego, że powstanie jeszcze większy blok koalicyjny - dodał.

SLD zadeklarowało chęć startu w koalicji, ale nie wiadomo jeszcze, z kim. PSL tworzy Koalicję Polską i deklaruje, że nie wystartuje z jednej listy z Wiosną, proponując, by opozycja poszła do wyborów w dwóch blokach - chadeckim i lewicowym. Nie wiadomo, czy Wiosna wystartuje sama, czy w koalicji.

Biedroń komentował też postępowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego zdaniem, PSL jest w trudnej sytuacji, a sondaże pokazują, że partia Władysława Kosiniaka-Kamysza nie przekroczy progu wyborczego. - My jesteśmy nadal trzecią siłą polityczną i te sondaże są od 7 do 9 procent, więc nasza pozycja jest dość ugruntowana w sondażach - powiedział.

- Apelowałbym o to, żeby znaleźli formułę koalicyjną swojego startu, bo szkoda by było, żeby PSL-u nie było w przyszłym parlamencie. Dzisiaj nie ma lewicy i widzimy, jaką cenę za to płacimy - dodał Biedroń.

Według niego, jeśli PSL nie wejdzie do koalicji, to "przepadnie". - I apeluję do prezesa PSL-u, do mojego zresztą kolegi, żeby się opamiętał, bo jeszcze trochę i naprawdę przepadnie - powiedział szef Wiosny.