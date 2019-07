Morawiecki: Rząd nie jedzie na wakacje

Wczoraj rozpoczęła się konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy "Myśląc Polska". W trakcie kilkudziesięciu sesji plenarnych i panelu specjalistycznych politycy PiS podsumowują 4 lata rządów i omawiają pomysły na przyszłość.

- Potrafimy budować sojusze. Nie poddajemy się, walczymy do końca. Pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać, ale musimy okazać pokorę, nie możemy popadać w triumfalizm – powiedział Morawiecki.

- Jeśli wyborcy po raz kolejny nam zaufają, chcemy zaproponować agendę rozwoju gospodarczego - zapowiedział. - Nasza wiarygodność niesie nas na skrzydłach. Kartka wyborcza ma znaczenie i ludzie to wiedzą. Dlatego wielu sprawiło nam miłą niespodziankę 26 maja. Wiedzą, że słowo ma znaczenie i my to realizujemy.

- Wiemy gdzie znaleźć środki na ochronę zdrowia. Przeznaczymy sześć procent PKB na służbę zdrowia. Będziemy również dalej reformowali oświatę, aby była ona źródłem naszej dumy. Nie pozwolimy, żeby do szkoły wchodziły ideologie, szkoła musi być wolna od ideologii - zapowiedział premier.