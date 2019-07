Czarzasty: PSL stawiał warunek, że idziemy razem do Sejmu

Czarzasty przypomniał też w rozmowie z Onetem , że "warunkiem powstania Koalicji Europejskiej ze strony PSL było to, że pójdziemy wspólnie do Sejmu i Senatu".

- Przyjęliśmy ten warunek. Powiem szczerze, to jest bardzo radykalna zmiana stanowiska - dodał lider SLD nawiązując do faktu, że obecnie warunkiem udziału PSL w koalicji wyborczej z PO jest brak w tej koalicji lewicy. Jeśli PO będzie chciało iść do wyborów z lewicą, wówczas PSL zapowiada start w wyborach własnej koalicji, Koalicji Polskiej, pod szyldem PSL.

Czarzasty w rozmowie z Onetem podkreślił jednak, że "nie da stworzyć opinii, że coś się rozlatuje przez SLD".

Sam Czarzasty zadeklarował, że jest zwolennikiem "poprawiania projektu" szerokiej listy koalicji w formule, w której opozycja szła do wyborów do PE.