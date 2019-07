Kosiniak-Kamysz: Radykałów z prawej strony nie da się zatrzymać lewicowymi radykałami

Nie było takiej umowy. Dzisiaj, znając wyniki wyborów europejskich, które nie zakończyły się wygraną Koalicji Europejskiej, wyciągamy wnioski. Naszym zdaniem część wyborców centrowych została po prostu w domu, skręt Koalicji Europejskiej w lewo był dla nich za duży. Do nich kierujemy naszą ofertę. Radykałów z prawej strony nie da się zatrzymać lewicowymi radykałami, którzy proponują rewolucję obyczajową. Tylko dwa bloki, określone programowo, ideowo, mają szansę na zatrzymanie samodzielnych rządów jednej partii. Budujemy umiarkowane centrum, a co za tym idzie odbudujemy wspólnotę oparta na szacunku dla wszystkich, która nie ogranicza niczyjej wolności, nie krępuje przedsiębiorczości Polaków, ale jednocześnie zapewnia troskę o potrzebujących i polskie rodziny.

PO zaprasza PSL do szerokiego centrum, które buduje. Co pan na to?

Dzisiaj to PO musi odpowiedzieć na pytanie czy jest po lewej stronie, czy w centrum. Jeśli deklarują budowę szerokiego centrum, to oczywiście naturalnym jest, że będziemy to centrum współtworzyć, ale nie da się budować centrum, jednocześnie biorąc na pokład SLD czy Wiosnę. To jest niedobre zarówno dla nas, jak również dla wyborców lewicowych.