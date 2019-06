13 wniosków z eurowyborów

Europejska elekcja podpowiada nam, jak teraz będzie wyglądać walka o władzę w Polsce – państwie niestety wciąż zawiązanym na sznurek.

Politykom PiS wmawiano, że eurowybory są dla nich trudniejsze niż inne, bo bardziej interesujące dla „uświadomionego" miejskiego wyborcy. Ta zdawałoby się oczywista prawda nie znalazła potwierdzenia. Do urn ruszyła także Polska powiatowa, frekwencja w porównaniu z poprzednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego niemal się podwoiła, a partia Jarosława Kaczyńskiego triumfowała przekonująco jak nigdy.

Politolodzy przestrzegają przed ostatecznymi konkluzjami, np. co do powtórnego zwycięstwa prawicy jesienią, w wyborach do Sejmu i Senatu. A jednak pokuśmy się o wnioski z zaskakującej wyborczej niedzieli.

1. Granie na zasadach przeciwnika nie popłaca

– My pierwsi powiązaliśmy tę kampanię z tematyką krajową, poprzez „piątkę Kaczyńskiego", ale Koalicja Europejska gładko w to weszła. Ogłosili, że łączy ich nie program, ale zamiar odsunięcia PiS od władzy. Ludzie odebrali to prosto: rozstrzyga się ich osobista, materialna sytuacja. Więc poszli głosować. Na miejscu Ko...