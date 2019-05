Jan Śpiewak: Reakcje na wygraną PiS były odrażające tv.rp.pl

Prawo i Sprawiedliwość doszło prawie do granicy niemieckiej z wygraną. Ludzie nie rozumieją, że to już nie jest podział na zachód i wschód - powiedział Jan Śpiewak, komentując wyniki wyborów do europarlamentu. - Myślano, że PiS ma szklany sufit, a okazało się, że go nie ma - zauważył były kandydat na prezydenta Warszawy w rozmowie z Onetem.