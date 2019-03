Biedroń: Rabiej nie ma za co przepraszać

Podczas konferencji prasowej #DodajmyEuropieSkrzydeł lider Wiosny Robert Biedroń oświadczył, że Paweł Rabiej "nie ma się czego wstydzić".

Konferencją #DodajmyEuropieSkrzydeł Robert Biedroń rozpoczął wraz ze swoją partią kampanię wyborczą do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Poniżej dalsza część artykułu

Zarejestrowany już komitet partii nosi nazwę Komitet Wyborczy Wiosny Roberta Biedronia.

Biedroń zapowiedział, że dziś rozpoczęła się kampania profrekwencyjna, a w sobotę zostaną przedstawione listy kandydatów Wiosny, pod którymi będą zbierane podpisy. Zapewnił, że będą to osoby "kompetentne, znające języki, gotowe do ciężkiej pracy w Europarlamencie".

Robert Biedroń zapewnił, że jego partia chce zmienić sytuację dotyczącą frekwencji podczas wyborów do europarlamentu, w których nie głosuje aż 75 proc. Polaków.

- My jako Wiosna chcemy to zmienić. Żeby Polki i Polacy decydowali o tym, jak będzie wyglądała Unia Europejska przyszłości i Polska w tej Unii - mówił Biedroń podczas konferencji.

Skomentował też słowa wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja o walce o prawo do adopcji dzieci dla par homoseksualnych, które wywołały burzę przede wszystkim w środowiskach konserwatywnych.

Jarosław Kaczyński zareagował na tę zapowiedź słowami "wara od naszych dzieci".

"Uważam, że Paweł Rabiej nie ma za co przepraszać. Jeżeli ktoś mówi, że chce być proeuropejski, to musi być w tym konsekwentnym. To nie jest czas na chowanie głowy w piasek" - powiedział Biedroń.