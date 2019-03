Chcesz pracować w komisji? Twoje dane trafią do partii Polexit

Już kilka tysięcy razy udostępniony został krążący na Facebooku link do strony komisjepraca.pl, gdzie podobno można zgłosić chęć pracy w komisjach wyborczych podczas eurowyborów. Dane zapisujących się chętnych trafiają jednak do partii Polexit.

Po wejściu na stronę komisjepraca.pl pojawiają się informacje dotyczące kryteriów, jakie należy spełnić oraz informacje o wysokości diet członków komisji.

Poniżej znajdziemy miejsce, gdzie można wpisać swoje dane - imię i nazwisko, miejsce zameldowania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Poniżej dalsza część artykułu

Po wypełnieniu kwestionariusza chętny otrzyma mailem podziękowanie. Ale od partii Polexit - pisze portal naTemat.pl. Oznacza to, że osoby, które - zapewne w większości z dobrej woli - przekazały swoje dane, udostępniły je tej partii, mimo że informacji na ten temat na stronie nie ma.

Informacja o powstaniu partii Polexit, założonej przez byłego wiceprezydenta Krakowa i europosła Kongresu Nowej Prawicy Stanisława Żółtka obiegła media na początku tego roku. Jak sama nazwa partii wskazuje, jej sztandarowym celem jest wyprowadzenie Polski z UE.

Stanisław Żółtek w nadchodzących wyborach również startuje do PE. Niewykluczone, że Polexit stworzy swoje listy w wyborach parlamentarnych.

Według prawników fakt, że dane podawane na stronie komisjepraca.pl trafiają do partii politycznej, jest wyłudzeniem. Po pierwsze, tylko komitety zarejestrowane w PKW mają prawo do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji, a po drugie - partia Stanisława Żółtka formalnie nie istnieje - nie ma jej w wykazie partii politycznych wpisanych do ewidencji.

Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie głównej zamieściła oficjalną informację, że nie patronuje żadnej stronie www zbierającej dane kandydatów do prac w komisjach i przed takimi stronami ostrzega.

"Jednocześnie Krajowe Biuro Wyborcze zaleca ostrożność w udostępnianiu danych osobowych nieznanym podmiotom i przypomina: wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy" - czytamy na stronie PKW.

Każda osoba, która nieświadomie przekazała swoje dane partii Polexit, może się domagać ich usunięcia. Można również wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.