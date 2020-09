Akcja Serce: Wojsko transportuje narządy do przeszczepów

Od 35 lat samoloty wojskowe przewożą niezbędne do przeszczepów serca, nerki, płuca. W tym roku wykonali już 27 takich misji.

W poprzednim tygodniu piloci z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie już po raz 16. w tym roku uczestniczyli w „Akcji Serce". Samolot CASA C-295M o numerze bocznym 022 wystartował do lotu o statusie „Hospital". Pokonał wraz z personelem medycznym trasę Kraków–Gdańsk–Katowice–Kraków. Na pokładzie znajdował się zespół transplantologów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Poniżej dalsza część artykułu

Zaledwie kilka dni wcześniej podobną misję wykonali piloci z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach, którzy samolotem M28B Bryza polecieli po narządy do przeszczepu do Malborka, następnie organ dostarczyli do zabrzańskiego szpitala. Wcześniej podobne loty wykonywane były przez wojskowych pilotów dla Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii w Warszawie.

Jak podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym roku wojskowi piloci wykonali już 27 takich misji. Transportowali różne narządy, m.in. serca, ale także wątroby, płuca, nerki.

W lotach o statusie „Hospital" uczestniczy zwykle jedna wyznaczona wcześniej załoga. Zdarza się, że w większych maszynach przewożone były nawet karetki z pełną obsadą.

Jak nas informuje ppłk. Marek Pawlak z Dowództwa Generalnego, wojsko uczestniczy w transporcie narządów na podstawie umowy zawartej 30 marca 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Zdrowia. Armia współpracuje teraz z placówkami medycznymi, które wykonują przeszczepy, m.in. w Zabrzu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku. Z porozumienia wynika, że MON nieodpłatnie udostępnia statki powietrzne wraz z załogą w celu wykonania lotu w ramach misji „Akcja Serce". Ppłk Pawlak dodaje, że co roku ustalane są limity godzin lotów w ramach tych misji. W 2020 roku jest to 120 godzin, rok wcześniej limit był taki sam.

O wyborze wojska decydują nie tylko koszty, ale i czas potrzebny do przeprowadzenia całej operacji. W przypadku przeszczepu serca od pobrania do wszczepienia nie powinno upłynąć więcej niż cztery godziny, lekarze nazywają je czterema złotymi godzinami. Im szybciej to się odbędzie, tym większa gwarancja, że serce podejmie pracę.

Wojsko zajmuje się transportem organów do przeszczepów od 35 lat. Nie ma dokładnych statystyk, ilu pacjentów dzięki temu udało się uratować, ale lekarze wskazują, że co najmniej kilkuset. W tym czasie zdarzały się wyloty do innych krajów, m.in. Austrii, Niemiec, Czech i Rosji.