WOT ma problem z awansami oficerów

Na przypięcie gwiazdek na naramiennikach czekają absolwenci tzw. Agrykoli, czyli kursu oficerskiego zorganizowanego dla potrzeb WOT. Rozpoczął się on w listopadzie 2017 r., a ukończył egzaminem w grudniu 2018 r. Od tego czasu jego absolwenci czekają na promocję, czyli moment, gdy formalnie zostaną mianowani na stopień oficerski.

Z naszych informacji wynika, że termin promocji był kilka razy przekładany. Absolwentom kursu nie wyjaśniono dlaczego. W liście do „Rzeczpospolitej" pytają o to, jakie kroki w tej sprawie podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej, tym bardziej że kończy się kolejny kurs oficerski organizowany dla żołnierzy WOT.

Sprawą braku promocji oficerskiej zainteresowała się posłanka Anna M. Siarkowska (Klub PiS) z sejmowej Komisji Obrony Narodowej, która pod koniec lipca skierowała w tej sprawie interpelację do szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka. Na razie nie otrzymała na nią odpowiedzi.

Posłanka przypomniała, że do 13-miesięcznego kursu przystąpiło 96 kursantów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dodała, że „pierwszy termin promocji oficerskiej został ustalony na marzec 2019 r.", ale nie doszła ona do skutku. „Absolwentów informowano, że promocja będzie mała miejsce w maju 2019, później zaś jako datę promocji podawano dzień 14 lipca 2019 r. Niestety, wraz z początkiem lipca 2019 absolwenci kursu zostali poinformowani, że promocja również i w tym terminie się nie odbędzie" – opisuje posłanka.