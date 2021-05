Dlaczego w Polsce zawyją syreny alarmowe

Syreny mogą być uruchamiane do 21 maja w różnych regionach kraju. To trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE–SAREX-21. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. Zostaną one uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.

