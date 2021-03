Liczba ochotniczek w wojsku wzrasta

Z danych zebranych przez pułkownik Joannę Klejszmit, rzeczniczkę prasową Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wynika, że w Siłach Zbrojnych, w służbie zawodowej służy teraz 8 300 kobiet - stanowią one 7,5 proc. ogółu żołnierzy.

Ponad 3 tys. kobiet służy w wojskach lądowych, w Siłach Powietrznych około tysiąca, ponad 500 w Marynarce Wojennej, z kolei w Wojskach Specjalnych około 100, a Żandarmerii Wojskowej ok. 200. Najczęściej służą one w korpusie szeregowych (ok. 4,5 tys.), ale też około 300 pełni funkcje dowódcze.