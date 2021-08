Wałęsa o słowach Frasyniuka: Brawo! Zabraniam przepraszać

W „Faktach po "Faktach” w TVN24 Frasyniuk powiedział kilka dniu temu, że uchodźców koczujących na granicy polsko-białoruskiej żołnierze otoczyli jak „wataha psów”, a ich samych nazwał „śmieciami”. - Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania - trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice, albo dziadkowie - mówił były opozycjonista.

- Jak nazwać takie zachowanie? Można owijać, dobierać różne wyrazy, ale on wybrał takie - czytelne i jasne. To dlatego powoduje odzew - dodał były prezydent.

W związku z wypowiedzią Frasyniuka szef MON, Mariusz Błaszczak, skierował przeciw niemu zawiadomienie do prokuratury. - Też można złożyć zawiadomienie na ministra, za kierowanie żołnierzami. Proponuję, by Władek podał ministra do prokuratury, ale do krajowej to nie ma sensu, bo oni tu wszystko mają poustawiane - ocenił Wałęsa, dodając, że „zabrania przepraszać” Frasyniukowi.

Zdaniem byłego prezydenta sytuację na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od kilku dni koczuje grupa uchodźców, których polska Straż Graniczna nie wpuszcza do kraju, należy „rozwiązać zgodnie z prawem i utartymi zwyczajami międzynarodowymi”.