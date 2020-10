Epidemia spowolniła szkolenie rezerwistów

Ten rok zdaniem szefa Sztabu Generalnego WP miał być rokiem szkolenia rezerw. Wojsko zamierzało wezwać do jednostek ok. 50 tys. osób. Jednak już w marcu ze względu na pandemię koronawirusa generał zdecydował o zawieszeniu ćwiczeń.

W czerwcu, gdy zostały one wznowione, minister Mariusz Błaszczak zakładał, że na ćwiczenia zostanie powołanych ok. 20 tys. rezerwistów. Jednocześnie zaapelował do osób, które utraciły pracę z powodu SARS-CoV-2, aby zgłaszały się do wojska na ochotnika na szkolenie rezerwy. Z informacji, które uzyskaliśmy ze Sztabu Generalnego WP, wynika, że z takiej możliwości skorzystało do 12 października 2020 roku zaledwie „2060 żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy”.