Armia łowi kandydatów nawet w czasie epidemii

Na co mogą liczyć kandydaci do tego nowego rodzaju wojsk? – Chcemy, aby służba wojskowa była atrakcyjna. Obok unikalnych wyzwań, z którymi na co dzień mogą zmierzyć się cyberspecjaliści, praca w NCBC to możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami, satysfakcja z możliwości stania na straży bezpieczeństwa kraju, ale też rozwój osobisty: kursy, szkolenia, studia oraz atrakcyjne wynagrodzenie – opisuje dyrektor NCBC.

Zgodnie z tym rozporządzeniem żołnierze mogą liczyć na stały miesięczny dodatek w wysokości od 450 do 2 100 zł oraz jednorazowy dodatek roczny dla tych, którzy służyli rok na danym stanowisku, w wysokości od 100 proc. do nawet 620 proc. dodatku otrzymanego w grudniu. W ten sposób wojsko chce konkurować z komercyjnymi firmami, które zatrudniają takich specjalistów.

Jak informuje nas płk Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa WOT, do tej formacji zgłasza się bardzo dużo ochotników, którzy chcą zostać żołnierzami WOT. Dlatego formacja stworzyła bazy danych kandydatów do służby.

Oczywiście trwa też nabór do pozostałych jednostek wojskowych, a także rekrutacja do uczelni wojskowych. Kandydaci do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu do 30 kwietnia mogą zarejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej.