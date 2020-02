Erdogan o kolejnej operacji w Syrii: Przyjdziemy którejś nocy

- Tak jak w przypadku poprzednich operacji mówimy: "możemy przyjść nagle w ciągu jednej nocy. Innymi słowy, operacja w Idlib jest kwestią czasu - stwierdził Erdogan występując przed parlamentarzystami rządzącej Turcją Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Agencja Anatolia przypomina, że od 2016 roku Turcja przeprowadziła trzy operacje w Syrii - były to "Tarcza Eufratu" (2016), "Gałązka oliwna" (2018) i "Źródło pokoju" (2019).

Erdogan podkreślił też, że spotkanie z przedstawicielami Rosji, które dotyczyło przerwania działań prowadzących do przelewu krwi w Idlib, nie przyniosło efektów.

- Chociaż spotkania będą nadal trwały, to rzeczywistość jest bardzo daleka od tego, czego chcemy - oświadczył.

- Turcja przygotowuje się do przeprowadzenia swojej własnej operacji w Idlib - dodał Erdogan.

Prezydent Turcji przekonywał, że Turcja chce przekształcić prowincję Idlib w bezpieczne miejsce "za wszelką cenę" dla dobra zarówno Turków, jak i mieszkańców regionu.

Idlib to ostatnie duże, zwarte terytorium kontrolowane przez rebeliantów, którzy od 2011 roku walczą z siłami prezydenta kraju Baszara el-Asada. We wrześniu 2018 roku Turcja i Rosja porozumiały się co do przekształcenia Idlib w strefę deeskalacji, ale w ostatnim czasie na terenie prowincji dochodzi do coraz częstszych ataków na rebeliantów prowadzonych przez syryjską armię wspieraną przez rosyjskie lotnictwo.

Agencja Anatolia podkreśla, że w obawie przed ofensywą wojsk Asada ponad milion mieszkańców prowincji Idlib ucieka w kierunku granic Turcji. W Turcji obecnie przebywa już ok. 3,5 mln uchodźców z Syrii.