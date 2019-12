Syria: Tułaczka raz jeszcze. Trwa atak na Idlib

Deszcz pomaga

W atakowanej prowincji znajduje się około trzech milionów ludzi. Ponad 40 proc. z nich już co najmniej raz uciekała przed rządowymi oddziałami, pochodzą bowiem z prowincji i enklaw, które zajęły one wcześniej. Właśnie Ildib był miejscem, do którego wywożono stamtąd cywilów.