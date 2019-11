Asad: Amerykanie zginą, jeśli pozostaną w Syrii

W rozmowie z Rossija-24 Asad powiedział, że amerykańscy okupanci ryzykując "iracki scenariusz". Odwołał się do amerykańskiej inwazji z 2003 roku..

- Ten wynik był dla nich nieprzewidywalny, ale my w Syrii go przewidzieliśmy - powiedział Asad. - Amerykańska okupacja Syrii doprowadzi do konfrontacji wojskowej, to przyniesie straty wśród Amerykanów, a to doprowadzi do ich wycofania się - ocenił.

Jednocześnie podkreślił, że nie wierzy, by w Syrii miało dojść do konfrontacji Amerykanów z Rosjanami.

Zdaniem Asada kluczowe do wydalenia Amerykanów z kraju będzie zjednoczenie narodowe. - Wówczas nie będą mogli tu zostać ani po ropę, ani po nic innego - powiedział.