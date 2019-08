Biedroń o starcie w wyborach prezydenckich: Byłem już prezydentem

Biedroń, mimo wcześniejszych zapowiedzi o tym, że przed wyborami do parlamentu złoży mandat europosła i wystartuje w wyborach do Sejmu, ostatecznie nie znalazł się na listach wyborczych Lewicy - został natomiast szefem jej sztabu. "Gazeta Wyborcza" informowała, że jest to element planu, w którym Biedroń ma w 2020 roku zostać kandydatem lewicy na prezydenta.

Sam Biedroń, pytany o swój start w wyborach prezydenckich odparł, że czas na rozmowy o tych wyborach przyjdzie, gdy "Lewica zrobi dobry wynik w wyborach do parlamentu". Dodał, że "na pewno lewica wystawi swojego kandydata".

- Wszyscy byśmy chcieli, żeby był fajny prezydent - stwierdził jednocześnie Biedroń. - Żebyśmy mieli w końcu prezydenta, z którego będziemy dumni, że jak pojedzie za granicę to będzie: "wow, to jest prezydent z Polski!" - dodał.

Biedroń mówił, że on sam "chce mieć wpływ na zmianę rzeczywistości". - Za każdym razem będę tam, gdzie będę miał wpływ. Dzisiaj jestem szefem sztabu, prowadzę Lewicę do wyborów i jak widać robimy to skutecznie, ludziom podoba się ta formuła, to działa - mówił lider Wiosny.

Polityk dopytywany o swój ewentualny start w wyborach prezydenckich przyznał, że otrzymał taką propozycję, ale nie chciał przesądzić, czy wystartuje w wyborach w 2020 roku roku.

Robert Biedroń był prezydentem Słupska w latach 2014-2018. Wcześniej był posłem Ruchu Palikota. Na początku 2019 stanął na czele stworzonej przez siebie Wiosny, z którą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył 6,06 proc. głosów, co przełożyło się na trzy mandaty (jeden z nich zdobył Biedroń). W wyborach do PE Biedroń zdobył 95 244 głosów, najwięcej spośród wszystkich kandydatów Wiosny.