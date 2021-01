Podejrzany o zbrodnię w Ząbkach planował ucieczkę do Norwegii Po zbrodni mieszkańcy Ząbek gromadzili się pod sklepem, palili znicze. W mieście narodził się pomysł umieszczenia posterunku policji lub Straży Miejskiej w okolicy ul. Powstańców. FB/Ząbki po sąsiedzku

Mężczyzna zatrzymany w sprawie zabójstwa właściciela warzywniaka w Ząbkach usłyszał zarzuty. To 57-latek z Wyszkowa, który planował ucieczkę do Norwegii. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie go.