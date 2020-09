Budżet obywatelski. Warszawiacy zapłacą za wycieczkę rowerową i kurs robienia myjki

700 tys. zł pochłonie adaptacja nieużywanej kuchni na terenie Schroniska "Na Paluchu" na salę rehabilitacyjną "dla psich i kocich seniorów, zwierząt dochodzących do siebie po wypadkach oraz innych podopiecznych schroniska wymagających wsparcia rehabilitacyjnego". Projekt przewiduje m.in. zakup bieżni wodnej oraz aparatu do terapii falą uderzeniową.

W środę opublikowane zostały wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Głosowanie trwało do 15 września, można było wybrać do 10 projektów ogólnomiejskich i do 15 dzielnicowych. Mieszkańcy mogli wybierać spośród niespełna 1,5 tys. projektów. Prezydent miasta podał, że w głosowaniu udział wzięło ponad 109 tys. warszawiaków. Budżet obywatelski na rok 2021 przekracza 83 mln zł.

- Stajemy przed bardzo trudnymi decyzjami dotyczącymi planowania budżetów - mówił niedawno prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO), informując o mniejszych od zakładanych wpływach do budżetu miasta . Trzaskowski zapowiedział podwyżki opłat za parkowanie i wywóz śmieci, możliwa jest także podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej. Sytuacja wpłynie na inwestycje - przedłużenie drugiej linii metra ma potrwać rok dłużej. Opóźnione będą także budowa obwodnicy śródmiejskiej na Pradze, projekty: tramwaj na Gocław i tramwaj z Wilanowa do Dworca Zachodniego, przedłużenie Trasy Świętokrzyskiej, budowa Sinfonii Varsovii oraz kładki przez Wisłę.

Za pieniądze podatników będzie też można popływać kajakiem. Nad jeziorem Kamionkowskim w Parku Skaryszewskim (Grochów) oraz nad Jeziorkiem Balaton (Gocław) w okresie czerwiec-wrzesień mają funkcjonować wypożyczalnie. Mają być one otwarte przez siedem godzin dziennie - w czerwcu i wrześniu tylko soboty i niedziele, w lipcu i sierpniu - codziennie. Każda z dwóch wypożyczalni ma dysponować 8 kajakami i 2 deskami SUP. Koszt projektu - 82 tys. zł.

Ze środków budżetu obywatelskiego zaprojektowane ma zostać logo "wspólnie sprzątamy las", które zostanie wykorzystane do produkcji gadżetów, rozdawanych uczestnikom po akcji. "Gadżety powinny mieć użyteczny charakter i nie przekraczać kwoty 20 złotych netto. Mogą to być kubki, długopisy ale przede wszystkim koszulki" - czytamy w opisie projektu.

Inicjatywa będzie kosztować podatników 40 tys. zł. Skąd taki koszt sprzątania lasu przez wolontariuszy? Autorka chce, by 30 tys. zł przeznaczyć na "zamówienie i zakup materiałów edukacyjnych i gadżetów do rozdawania podczas zajęć", a 5 tys. zł na "promocję wydarzenia, ulotki, plakaty". Na worki i rękawiczki przewidziano 12,5 proc. ogólnej sumy kosztów.

1 083 osoby poparły projekt "Razem dla Lasu Bielańskiego - wspólnie sprzątamy las", zgłoszony przez Izabelę Osękę. Przewiduje on dwanaście spotkań (raz w miesiącu), których tematyka "będzie dostosowana do sezonowości zmian w przyrodzie i aktualnych tematów związanych z ochrona lasów i prowadzeniem gospodarki leśnej w Warszawie". Na spotkaniach pracownik lasów miejskich ma opowiadać m.in. o sposobach opieki nad fauna i florą.

Akcja miałaby za każdym razem trwać ok. 3 godzin, "byłaby poprzedzona kampanią informacyjną przeprowadzoną na stronach Urzędu Dzielnicy i mediach społecznościowych", zaś rekrutacja "prowadzona będzie przez wybranego do realizacji kampanii edukacyjnej koordynatora drogą mailową oraz przez media społecznościowe".

Oglądanie filmów, spotkania z ciekawymi ludźmi

Mieszkańcy Pragi Północ (692 głosy) zdecydowali, że chcą skorzystać z usług kina plenerowego i przeznaczyć na to 95 tys. zł z budżetu obywatelskiego. W lipcu i sierpniu ma odbyć się 14 pokazów w 7 lokalizacjach oraz pokaz inauguracyjny w Parku Praskim i końcowy w DOSiR przy Kawęczyńskiej. "Na każdym pokazie poza ekranem i sprzętem audio-video ma być dostępnych od 30 do 50 leżaków dla widzów" - czytamy w opisie. Dla porównania, 800 biletów do kina (16 x 50) w warszawskim multipleksie to koszt ok. 20,8 tys. zł (zależy od dnia tygodnia i pory).

Kina plenerowego chciało też 1 465 mieszkańców Bielan. Projekt "Bezpłatne kino na Bielanach" będzie kosztował 48 tys. zł. W ramach projektu za 12,6 tys. zł odbędzie się siedem pokazów w parku Chomicza. Licencje filmowe to koszt 4,2 tys. zł, obsługa (minimum trzy osoby) wyniesie 8,4 tys. zł.

578 mieszkańców Ochoty poparło pomysł Michała Witaka, by w Bibliotece "Pod Skrzydłami" "w godzinach dogodnych dla mieszkańców" zorganizować cztery spotkania mające na celu "przybliżanie mieszkańcom dzielnicy innych kultur i zwyczajów, a także ciekawostek z wybranych krajów i regionów świata". Z budżetu obywatelskiego pójdzie na ten cel 4,7 tys. zł.

"Do współpracy chcemy zaprosić m.in podróżników, dziennikarzy, fotografów, autorów książek, ambasady oraz ludzi, którzy chętnie podzielą się swoimi pasjami" - czytamy w opisie.

Na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze - nie podano.