Premier zwołuje sztab kryzysowy ws. awarii w Czajce

Ścieki w czwartek dotrą do Płocka. Jest to pierwsze miasto z ujęciem wody z rzeki. Sytuację kontrolują służby. - Po to od razu komunikat poszedł do wszystkich służb, również służb rządowych, żeby się przygotować - mówił Trzaskowski. - Będziemy badali skutki tej awarii nie tyko dla Warszawy, ale we współpracy ze wszystkimi służbami, rządu również - dodał.

W czwartek Rafał Trzaskowski poinformował, że naprawa kolektora potrwa dłużej niż kilka dni. Trwają prace nad minimalizowaniem konsekwencji awarii. Prezydent stolicy apelował przy tym do rządzących, by nie straszyli Polaków katastrofą ekologiczną.