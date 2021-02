"Zrealizujemy zakup najnowocześniejszych urządzeń". Owsiak podsumowuje 29. finał WOŚP Fotorzepa, Roman Bosiacki

- Nawet gdyby ta suma miałaby się zatrzymać i gdyby to miało być 127 495 626 zł, mniej od tego, co było finałową sumą rok temu, to już moglibyśmy zrealizować wszystkie pomysły, o których mówiliśmy - powiedział Jerzy Owsiak, podsumowując 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.