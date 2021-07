Ślub w USC z limitem 10 gości. Czy to zgodne z prawem?

- Żeby ślub mógł być zawarty, co do zasady musi wziąć udział w ceremonii pięć osób: nowi małżonkowie (nupturienci), świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego. To, kto jeszcze – leży w gestii samych urzędów, bo to one odpowiadają za organizację pracy, w tym za to, by instytucja w pandemii była w stanie zachować ciągłość realizacji zadań - twierdzą prawnicy z Biura RPO.