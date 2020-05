Od dziś wznowiony bieg terminów procesowych

Na odpowiedź na pismo mam 7 dni, od dnia jego otrzymania. Odebrałem je w dniu 30 marca. Do dnia zawieszenia biegu ww. terminu, czyli do dnia 31 marca, upłynął 1 dzień. Na odpowiedź mam zatem jeszcze 6 dni, które będą się liczyć od dnia 24 maja br. Oznacza to, że ostatnim dniem terminu będzie 29 maja 2020 r.