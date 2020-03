Koronawirus: wybory samorządowe bez zmian mimo zakazu wychodzenia z domu

We wtorek Prezes Rady Ministrów zapowiedział obostrzenia, które mają pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przez najbliższe 2 tygodnie niepełnoletni nie będą mogli wyjść z domu bez osoby dorosłej. Piesi będą musieli zachować dwumetrowy odstęp od siebie. Podczas zakupów w sklepie będzie mogło przebywać tylko trzykrotnie więcej kupujących niż kas. W godzinach od 10 do 12 zakupy będą mogli zrobić jedynie osoby z tzw. grupy ryzyka, którzy są w wieku od 60 lat. To tylko najważniejsze ograniczenia, do których muszą dostosować się obywatele.

Poniżej dalsza część artykułu