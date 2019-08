Śmierć strony postępowania administracyjnego: czy organ ma obowiązek zawieszenia postępowania

Śmierć strony nie zawsze nakłada na organ obowiązek zawieszenia postępowania. Następuje ono, gdy sprawa dotyczy praw dziedzicznych i nie można wezwać spadkobierców strony do udziału w postępowaniu.

- Po śmierci strony w toku postępowania administracyjnego jej prawa przeszły na spadkobierców. Powstał jednak spór co do tego, kto należy do kręgu spadkobierców. Czy organ administracji musi zawiesić prowadzone postępowanie? Poniżej dalsza część artykułu

Tak.

Zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w sprawach dotyczących praw dziedzicznych, w razie śmierci strony w toku postępowania, na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni (spadkobiercy). „Prawa dziedziczne" to prawa przechodzące po śmierci uprawnionego na osoby wskazane w ustawie lub w testamencie.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. I OSK 1262/16, LEX nr 2522133) zwrócono uwagę, że następca prawny wstępuje do postępowania na miejsce dotychczasowej strony w takim stadium, w jakim to postępowanie znajduje się w chwili jego zgłoszenia się, co oznacza m.in., że wszystkie czynności procesowe dokonane przed zaistnieniem następstwa są wiążące i nie muszą być powtarzane.

W orzecznictwie z jednej strony podnosi się, że do udokumentowania kto i w jakiej części jest spadkobiercą służy instytucja stwierdzenia nabycia spadku przez sąd bądź sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia organ administracji nie może wezwać spadkobierców strony do udziału w postępowaniu (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 26 kwietnia 2018 r., sygn. II SAB/Kr 33/18, LEX nr 2490175). Z drugiej strony wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym nie można uznać, że dopiero stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia jest warunkiem, od którego spełnienia zależy możliwość wezwania spadkobierców strony. Krąg spadkobierców ustawowych określa ustawa, a dziedziczenie następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie z tym poglądem, wykazanie, że strona zmarła oraz wskazanie jej spadkobierców (w taki sposób, że jest możliwe zawiadomienie ich o toczącym się postępowaniu) wystarcza do uznania, że spadkobiercy strony zostali wskazani. Jednak i w tym przypadku podkreśla się, że gdy organ ma wiarygodne informacje o sporze o dziedziczenie (np. wobec powołania się przez osobę spoza kręgu spadkobierców ustawowych na dziedziczenie testamentowe), to może domagać się – w celu wykazania spadkobierców - przedłożenia stwierdzenia nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia (por. np. wyrok NSA z 30 stycznia 2018 r., sygn. II OSK 901/16, LEX nr 2461165).

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a. organ zawiesza postępowanie w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony albo zarządcy sukcesyjnego do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5 k.p.a. (czyli nie jest to sprawa dotycząca spadku nieobjętego, w której jako strona działa osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej, a w jej braku – kurator), a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe. Inną podstawę do zawieszenia postępowania stanowi sytuacja, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.).

W wyroku WSA w Krakowie z 18 grudnia 2017 r. (sygn. II SA/Kr 1192/17, LEX nr 2431770) stwierdzono, że zawieszenie postępowania do czasu ustalenia następców prawnych zmarłych stron stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Podnosi się jednak także, że śmierć strony i konieczność wezwania następców prawnych jest odrębną przesłanką zawieszenia postępowania z urzędu (art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a.) od przesłanki zawieszenia postępowania z urzędu z powodu konieczności uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego oraz że orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku nie jest orzeczeniem rozstrzygającym zagadnienie wstępne (por. np. wyrok WSA w Olsztynie z 9 października 2018 r., sygn. II SA/Ol 549/18, LEX nr 2568221).

Autorka jest radcą prawnym