Postępowanie administracyjne: orzeczenie lekarskie jest opinią biegłego

Zgodnie z art. 84 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w przypadku, gdy w sprawie są wymagane wiadomości specjalne, organ może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.

Z tej zasady wynika obowiązek organu podjęcia wszelkich czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego sprawy. Biegły nie jest powoływany do ustalenia stanu faktycznego sprawy, ale do naświetlenia i wyjaśnienia okoliczności wskazanych przez organ, z punktu widzenia posiadanych wiadomości specjalnych. Rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych wtedy, gdy przy jej rozpoznaniu wyłoni się zagadnienie mające znaczenie dla rozstrzygnięcia, którego wyjaśnienie przekracza zakres wiadomości i doświadczenia osób je wydających.

Organ prowadzący postępowanie nie może wkraczać w merytoryczną treść opinii biegłego, gdyż nie dysponuje specjalistyczną wiedzą, ale jego obowiązkiem jest dokonanie oceny tego dowodu, tzn. czy stanowisko biegłego nie pozostaje w sprzeczności z innymi ustaleniami w sprawie (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 18 grudnia 2018 r., sygn. II SA/Rz 135/18, LEX nr 2611509). W razie wątpliwości dotyczących opinii biegłego, organ powinien rozwiać je przez wystąpienie do biegłego o złożenie dodatkowych wyjaśnień bądź opinii uzupełniającej, a w ostateczności poprzez wystąpienie o sporządzenie opinii do innego biegłego (por. np. wyrok WSA we Wrocławiu z 22 czerwca 2018 r., sygn. IV SA/Wr 218/18, LEX nr 2516900).