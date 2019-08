Oddzielić państwowe od prywaty - nadużycia ws. lotów polityków komentuje Wojciech Tumidalski

Problem leży przecież zupełnie gdzie indziej: prezydent, premier, a i marszałkowie obu izb parlamentu mają pełne prawo korzystać z rządowej lub wojskowej floty powietrznej – ale wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne do wykonywania obowiązków państwowych. Patologią jest natomiast używanie lotnictwa – a i limuzyn z ochroną – do partyjnych czy wręcz prywatnych spraw, a także korzystanie z systemu transportu państwowego jak z taksówki, którą bez wyraźnej potrzeby zamawia się w ostatniej chwili i jeszcze zabiera się do niej kolegów, a potem się opowiada, że przecież to nie podniosło kosztów. Tak nie można. W lotach HEAD nie chodzi o to, by było taniej, ale ma być bezpiecznie. I w imię odpowiedzialności za dobro wspólne – a budżet państwa też nim jest – nie można tych uprawnień nadużywać. Szczególnie gdy będąc posłem, nie mówiąc już o funkcji marszałka izby, ma się zagwarantowany darmowy bilet na połączenia kolejowe i lotnicze. I na dodatek pobiera się tzw. kilometrówkę!