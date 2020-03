Koronawirus: Bodnar do Szumowskiego o prawie do rzetelnych informacji

- Moje zaniepokojenie wzbudziło skierowane do konsultantów krajowych pismo ministerstwa zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. o zobowiązaniu konsultantów wojewódzkich do zaprzestania samodzielnego wydawania opinii dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 oraz obowiązku uprzedniej konsultacji wydawanych przez konsultantów krajowych opinii w tym zakresie z ministerstwem zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym - czytamy w piśmie do ministra Szumowskiego.

