COVID-19: Przez koronawirusa Polska dogania Zachód

Hiszpania to czwarta co do wielkości potęga ekonomiczna strefy euro, Włochy – trzecia. Polska (33,7 tys. USD) jeszcze mierzyć się z nimi nie może, choć za sprawą pandemii nasz kraj, którego PKB ma zmaleć w tym roku tylko o 3,6 proc., dystans do dwóch głównych krajów południa Europy bardzo zredukował. Polska po raz pierwszy zdołała natomiast w tym roku wyprzedzić nie tylko Portugalię (33,4 tys. USD), ale także Słowację (32,2 tys. USD). To może być ciekawy przyczynek do debaty o przystąpieniu do unii walutowej, bo nasz południowy sąsiad jest jedynym krajem Grupy Wyszehradzkiej, który przyjął euro. Miał nadzieję, że w ten sposób będzie mógł szybciej się rozwijać. Dane MFW pokazują, że nie jest to takie pewne.