Ziobro krytycznie o decyzji Parlamentu Europejskiego

- Parlament Europejski motywuje swoją decyzję względami ideologicznymi. m. in. rzekomą homofobią - mówił Prokurator Generalny.

Zdaniem Ziobry to, co robi Parlament Europejski to zamach elit unijnych na demokrację i zapowiada obronę polskiej racji stanu.

- Ta rezolucja i wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej stwarzają ryzyko, że dojdzie do uzależnienia wypłaty olbrzymich środków od realizacji tej agendy, wprowadzenia małżeństw osób homoseksualnych, adopcji dzieci, ich seksualizacji - oznajmił Ziobro.