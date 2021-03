PE pozbawi immunitetu katalońskich posłów?

Jak ustaliła korespondentka Polsat News, uchylenie Katalończykom immunitetu pozbawi ich nietykalności jurysdykcyjnej, a to umożliwi władzom Hiszpanii postawienie ich przed sądem.

Wśród katalońskich europosłów są osoby, które w 2017 roku zorganizowały referendum niepodległościowe, nieuznawane przez rząd Hiszpanii. Wśród nich jest były premier rządu Katalonii - Carles Puigdemont.

O odebraniu immunitetu Katalończykom mają zdecydować europosłowie. "Za" chcą zagłosować największe frakcje w Parlamencie Europejskim.

Głosowanie jest tajne. Z tego powodu, pisze Polsat News, katalońscy europosłowie liczą na poparcie tych parlamentarzystów, którzy uważają, że Unia Europejska stosuje "podwójne standardy" - chodzi głównie o krytykę Rządów Polski i Węgier - i zgadzają się z prawem do "samostanowienia narodów".

Referendum niepodległościowe w Katalonii odbyło się w październiku 2017 roku. Spośród prawie 3 mln głosujących za niepodległością opowiedziało się 90 proc. Władze w Madrycie wyniku referendum nie uznały, podobnie jak samego referendum, które uważały za nielegalne.

Sąd skazał organizatorów referendum na 9-13 lat więzienia.

Część członków byłego rządu Katalonii, w tym Carles Puigdemont, w 2019 roku dostało się do PE. Jeśli PE odbierze Katalończykom immunitet, ta decyzja zostanie zaskarżona do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, co Puigdemont zapowiedział w rozmowie z Polsat News.