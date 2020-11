Powiązanie funduszy UE z praworządnością. Mocne słowa Orbana

Orban, krytykowany przez przedstawicieli KE i przywódców wielu państw UE za doprowadzenie do erozji demokracji na Węgrzech i łamanie zasad rządów prawa oświadczył jednocześnie, że "węgierskich pieniędzy nie można odebrać" jego państwu, a debata trwająca w UE na temat powiązania wypłaty funduszy z praworządnością ma charakter "techniczny".

Zdaniem premiera Węgier wiązanie wypłaty funduszy UE z praworządnością będzie odpowiednikiem "szantażu ideologicznego bez obiektywnych kryteriów".

- To nie jest to, czego chcieliśmy... nie stworzyliśmy UE, by mieć drugi Związek Radziecki - dodał Orban.

Reuters zauważa jednak, że premier Węgier na antenie radia nie groził zawetowaniem budżetu UE.