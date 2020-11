Wicerzecznik PiS: Praworządność jak yeti

Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, ocenił w Polskim Radiu 24, że wiązanie praworządności z budżetem UE to kwestia sporna, która „pojawia się nie dziś, od jakiegoś czasu, ale ostatnio znowu nabiera mocy”.

W czwartek Mateusz Morawiecki poinformował, że przesłał do przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela list, w którym uznał, iż „nie może w obecnym kształcie zatwierdzić porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy".

Polska obawia się, że ten drugi warunek pozwoli Komisji Europejskiej na arbitralne karanie naszego kraju. Zgodnie z przyjętą procedurą wniosek KE o wstrzymanie wypłaty środków miałby być zatwierdzany w Radzie UE przez kwalifikowaną większość państw (przynajmniej 15 krajów zamieszkałych przez 65 proc. ludności UE), przez co Polska nie mogłaby go zablokować.

- Nie da się ukryć, to kwestia sporna miedzy Polską, Węgrami, a częścią... myślę, że to nawet nie chodzi o kraje członkowskie, to chodzi o podejście eurokratów, komisarzy europejskich dot. tzw. praworządności - mówił Fogiel. - Mówię „tak zwanej”, bo trochę z tą praworządnością jest jak z yeti, wielu o niej słyszało, a nikt jej konkretnie nie widział, nie mówiąc już o tym, żeby ją konkretnie zdefiniować - zaznaczył.

Zdaniem Fogla praworządność „to pojęcie absolutnie nieostre, polityczne i uznaniowe”. - My się nie zgodzimy na to, żeby zamiast zapisów traktatowych, zamiast uzgodnień, stosować jakieś uznaniowe, polityczne kryteria do tego, żeby kogoś czegoś pozbawiać, a kogoś innego czegoś nie pozbawiać - zapowiedział polityk PiS.

- Nie zgodzimy się na to, aby decyzje o tym, jak funkcjonuje państwo w zakresie sądownictwa, zapadały poza Polską. Nie oddamy naszej suwerenności. Jestem przekonany, że sprawa rozejdzie się po kościach. Nikt w UE nie chce ryzykować łamania traktatów - dodał Radosław Fogiel.