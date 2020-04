Ambasadorowie Francji i Niemiec: Fundament przyszłej Unii

Cały świat boryka się z niespotykaną wcześniej pandemią, a Europejczycy zwierają szeregi, by chronić społeczeństwa, leczyć obywateli i wspierać najboleśniej dotknięte kraje czy regiony. Mimo tych wysiłków Europejczycy przeżywają czas próby z rosnącą z dnia na dzień liczbą ofiar. W tym głębokim kryzysie solidarność państw członkowskich ratuje ludzkie życie. Niemieckie i luksemburskie szpitale przyjmują włoskich i francuskich pacjentów wymagających intensywnej terapii. Francja i Niemcy wysłały razem więcej wyposażenia medycznego do Włoch aniżeli Chiny. Polscy i niemieccy lekarze pomagają kolegom we Włoszech, wiele krajów przesyła sobie nawzajem niezbędny sprzęt.

