Von der Leyen w Polsce. "Są tematy trudne"

- Będziemy mówić o zrównoważonym rozwoje, dobrobycie i bezpieczeństwie - wyliczała von der Leyen.

Nowa szefowa KE podkreśliła, że w kwestii zrównoważonego rozwoju ważne jest, aby "dbać o naszą planetę". - Musimy wzmocnić działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym. Musimy zaangażować ludzi, to jest bardzo ważne - dodała.

W kwestiach gospodarczych von der Leyen chce skupić się na innowacyjności, a także małych i średnich przedsiębiorstwach, które są jej podstawą. Nowa szefowa KE zwróciła też uwagę na rolę przedsiębiorstw rodzinnych.

- Bezpieczeńtwo to ważny temat: zewnętrzne i wewnętrzne. Jedna rzecz jest pewna: wspólna obrona zawsze będzie spoczywała na barkach NATO, to najsilniejszy sojusz na świecie - zaznaczyła dodając następnie, że "w ramach NATO potrzebny jest silny filar UE". - Są pola, na których to państwa europejskie, a nie NATO odgrywają większą rolę - dlatego potrzebne są odpowiednie struktury - wyjaśniła.

Von der Leyen stwierdziła następnie, że w rozmowach z polskim premierem pojawią się też inne tematy, "w tym trudne, co do niektórych się nie zgodzimy". W tym kontekście wskazała na "kwestie migracyjne i kwestie praworządności". - Ważne jest, aby wzajemnie się wysłuchać i darzyć się wzajemnym szacunkiem nigdy nie zapominając dlaczego dołączyliśmy do UE - zaznaczyła.

- Nigdy nie zapomnę podziwu i szacunku, który wzbudzał w nas ruch Solidarności. Jesteśmy po tej samej stronie stołu i jeśli rozejrzymy się po świecie zrozumiemy, że kluczowe (dla nas) wartości wymagają obrony - podsumowała szefowa KE.