Wybór nowego szefa KE: Blokada na szczytach Unii Europejskiej

Negocjacyjny maraton w Brukseli zakończył się fiaskiem. Po ponad 19 godzinach nieprzerwanych spotkań w poniedziałek w południe Donald Tusk podjął decyzję o przerwie i zaprosił przywódców na kolejne spotkanie we wtorek o 11. Nie udało się przeforsować pakietu, w którym centralna pozycja została przyznana Fransowi Timmermansowi. Holenderski socjalista, obecnie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, miał zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej. Jednak zdecydowanie przeciwne były kraje Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, a także Włochy. Kilka innych państw Europy Środkowowschodniej nie wypowiadało się wprost przeciwko tej kandydaturze, ale też nie były jej entuzjastami. Ostatecznie przywódcy zdecydowali, że pakiet zbudowany wokół Timmermansa byłby zbyt konfliktogenny. Choć teoretycznie miał on szansę na akceptację w głosowaniu, w którym potrzeba 21 z 28 państw, zamieszkanych przez przynajmniej 65 procent ludności UE, to jednak został wstrzymany.

Porażka Merkel

— Poparcie 65,1 proc. i 21 krajów nie byłoby dla mnie satysfakcjonujące — powiedziała niemiecka kanclerz Angela Merkel. Wyrażała wątpliwości, czy w zamieszkanej przez 512 mln ludzi Unii powinno się przegłosować kraje zamieszkane przez około 100 mln ludzi. Przekonywała, że w najbliższych latach UE stoi przed wyzwaniami i państwa członkowskie powinny o siebie dbać. To w praktyce wyklucza Timmermansa, bo skoro przez kilkanaście godzin nie udało się przekonać mniejszości do poparcia tej kandydatury, to trudno sobie wyobrazić argumenty na jego korzyść w najbliższych godzinach. — Musimy wybierać ludzi, którzy potrafią budować kompromis. Pierwotna propozycja (Timmermans - red.) nie odpowiada takiemu kryterium — powiedział Mateusz Morawiecki. Również premier Włoch Giuseppe Conte powiedział, że Holendra nie poprze, bo jest zdecydowanie przeciwko zasadzie tzw. kandydatów wiodących, czyli zobowiązania Rady Europejskiej do wybrania szefa Komisji spośród dwóch nazwisk przedstawionych przez Parlament Europejski: chadeka Manfreda Webera oraz socjalisty Fransa Timmermansa.

Ale rezygnacja z Timmermansa nie była spowodowana tylko oporem Polski i Włoch. Przynajmniej również ważna była nieoczekiwana rebelia w Europejskiej Partii Ludowej, która pokazała słabnące wpływy Angeli Merkel. To niemiecka kanclerz, razem z Manfredem Weberem, niemieckim szefem chadeków w Parlamencie Europejskim, oraz Josephem Daulem, francuskim szefem Europejskiej Partii Ludowej, przekonała do tej propozycji kluczowych przywódców UE: prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premiera Holandii Marka Rutte, premiera Hiszpanii Pedro Sancheza i samego Tuska. Do porozumienia w tym gronie doszło na szczycie G20 w Osace i z gotowym pakietem cała piątka przyleciała w niedzielę do Brukseli. Merkel i Tusk poszli najpierw na spotkanie premierów Europejskiej Partii Ludowej i ze zdumieniem stwierdzili, że praktycznie wszyscy są przeciwni. — Być może nie wykazaliśmy się wystarczającą pracowitością w tym procesie — przyznała niemiecka kanclerz.