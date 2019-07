Trzaskowski: Rząd PiS nie ma nic do zaproponowania Europie Fotorzepa / Robert Gardziński

- Cały kapitał, który miał polski rząd i Grupa Wyszehradzka, został użyty nie do tego, żeby forsować pewne rozwiązania, które będą dobre dla promocji polskiego interesu czy dla promocji dobrych kandydatów z naszej części Europy, a został zużyty do tego, żeby zablokować jedną osobę, która i tak będzie pełniła to samo stanowisko - mówił w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, komentując przebieg szczytu UE, na którym osiągnięto porozumienie ws. kandydatów na najważniejsze stanowiska w UE.