Tusk: Nie zdradźmy Brytyjczyków, którzy chcą zostać w UE

- Na forum Rady Europejskiej mówiłem, że powinniśmy być otwarci na dłuższe opóźnienie (procedury z artykułu 50 Traktatu o UE), jeśli Wielka Brytania chciałaby przemyśleć swoją strategię ws. brexitu, co oznaczałoby oczywiście udział Wielkiej Brytanii w wyborach do PE - mówił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk na forum Parlamentu Europejskiego.

Appeal to EP: You should be open to a long extension, if the UK wishes to rethink its strategy. 6 million people signed the petition, 1 million marched. They may not feel sufficiently represented by UK Parliament but they must feel represented by you. Because they are Europeans.